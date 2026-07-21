„Wir fanden eine teilweise skelettierte und teilweise mumifizierte Frauenleiche. Sie lag auf einem Sofa. Neben ihr lagen Kleidungsstücke, um den Hals hatte sie eine goldene Kette und am Mittelfinger der rechten Hand einen Goldring“, so beschreibt die Polizei den Schauplatz des Einsatzes in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Laibach, der Hauptstadt Sloweniens.

Der Fall liegt bereits Jahre zurück, doch jetzt erst hat der Prozess gegen den Sohn der Verstorbenen begonnen. Am 20. November 2020 wurde die Türe ihrer Wohnung aufgebrochen, nachdem diese als vermisst gemeldet worden war. Der Autopsiebericht ergab, dass die Frau im Alter von 88 Jahren verstorben war – irgendwann im Frühling des Jahres 2012. Acht Jahre lang war ihr Tod unbemerkt geblieben.

Nun sitzt ihr heute 73-jähriger Sohn auf der Anklagebank. Er soll den Tod seiner Mutter verheimlicht haben, um sich ihre Pension zu erschleichen. Die slowenische Pensionsversicherungsanstalt soll in dieser Zeit um knapp 93.000 Euro geschädigt worden sein.

Keine Freunde

Am ersten Prozesstag versucht Richter Marko Justin zu klären, wie der Tod der Frau acht Jahre lang unbemerkt bleiben konnte, berichtet zurnal24. Die Frau lebte in einem Mehrparteienhaus mit zwölf Wohneinheiten in Bežigrad, im 1. Bezirk von Ljubljana (Laibach). Die Nachbarn wundern sich im Zeugenstand vor allem darüber, dass sie nie etwas gerochen hätten.

Man habe sich gekannt, gegrüßt, ansonsten habe es aber wenig Kontakt gegeben. Sie habe sehr zurückgezogen gelebt, wegen ihrer Arthritis hätte sie die Wohnung seit Jahren kaum mehr verlassen. Manchmal, erinnert sich eine Zeugin, habe sie am Balkon eine geraucht, da habe man sich gegenseitig zugewunken. Öfter habe man den Sohn gesehen, er soll seiner Mutter immer wieder Essen vorbeigebracht haben.

„Sie hatte keine Freunde, ab und zu ließ sie mich aber in ihre Wohnung auf einen Kaffee“, erklärt eine Nachbarin. Ihr Sohn habe dort nicht gewohnt, aber sonst alle Erledigungen für seine Mutter gemacht. Mit der Zeit sei die Frau immer kränker geworden: „Sie wollte keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen und öffnete einfach nicht mehr die Türe“, erklärt die Nachbarin. Der Sohn habe ihr immer wieder erklärt, ich solle mir keine Sorgen machen, alles sei in Ordnung.

Schwierige familiäre Verhältnisse

Geladen sind auch die Enkelinnen der Verstorbenen. Eine erklärt, ihre Mutter habe sich mit der Oma bereits vor 20 Jahren zerstritten. Auch mit dem Angeklagten sei das Verhältnis ein sehr schwieriges gewesen. Selbst seine Kinder hätten den Kontakt mit ihm schon vor Jahren abgebrochen. Sie und ihre Schwester hätten immer wieder versucht, mit der Oma die Verbindung zu halten, aber mit wenig Erfolg. Manchmal habe sie mit ihnen noch von ihrem Balkon aus geplaudert. Auf die Frage, ob man ihr irgendwie behilflich sein könne, habe sie stets auf den Sohn verwiesen, „er tut alles für mich, macht Euch keine Sorgen“, habe die Oma immer gesagt.

Als sie nicht mehr zum Balkon kam, erklärte ihr Sohn, dass sie wegen ihrer Schmerzen nicht mehr aufstehen könne. „Später gab er an, dass die Oma nun in einem Altersheim untergebracht ist“, sagt die Enkelin. Wo, das habe er nicht verraten wollen. „Er sagte immer, das ginge uns nichts an. Er hatte kein Recht dazu, aber was hätten wir machen sollen, einbrechen?“, fragt die Enkelin im Zeugenstand.

Vermisstenanzeige

Man habe sich dann mehrmals an Behörden gewandt, diese gaben aber keine Auskunft - mit der Begründung, in familiäre Angelegenheiten würde man sich nicht einmischen. Nachdem sie ihre Oma bis 2020 nicht ausfindig machen konnten, meldeten die Enkelinnen sie während der Covid-19-Pandemie bei der Polizei als vermisst. Am 20. November wurde ihre Leiche von der Polizei in der Wohnung gefunden. Der Prozess am Montag wurde vertagt, für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.