Was als kleine Jausenstation in den 1960er-Jahren begann, ist mittlerweile ein großer Landgasthof, der nun im neuen Glanz erstrahlt. Monika und Gerhard Dörflinger vom Gasthof Hasbauer in Klein St. Paul haben ihren Betrieb umfangreich saniert und vor kurzem wieder eröffnet.

Seit Anfang des Jahres war der beliebte Gasthof eher eine Baustelle als eine Anlaufstelle für hungrige Gäste. „Wir haben eine Komplettrenovierung des ganzen Hauses durchgeführt und im Grunde wirklich alles komplett neu gemacht“, betont Monika Dörflinger. Die gebürtige Tirolerin spricht außerdem von einem Zubau sowie einer Vergrößerung des Küchenbereichs. „Auch unsere Zimmer konnten wir komfortabler gestalten.“ Unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“ habe man versucht, das bestehende Haus architektonisch weiterzuentwickeln und in einen „modernen Alpenstil“ zu überführen. Ein siebenstelliger Betrag wurde investiert.

Familie, Freunde, Bekannte und Weggefährten schauten bei der Neueröffnung vorbei © KK/Privat

Nach sechs Monaten Umbau durfte der Familienbetrieb gemeinsam mit zahlreichen Gästen, Freunden, Nachbarn und Wegbegleitern offiziell eröffnet werden. Für musikalische Unterhaltung, regionale Kulinarik und gemütliches Beisammensein war den ganzen Nachmittag und Abend bestens gesorgt.

„Die vergangenen Monate waren für uns eine intensive, aber auch sehr spannende Zeit. Umso schöner war es, diesen besonderen Moment gemeinsam mit so vielen Menschen feiern zu dürfen. Die vielen Glückwünsche, die positiven Rückmeldungen und die große Wertschätzung haben uns sehr berührt und zeigen, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Besonders erfreulich war für uns der große Zuspruch aus der Region. Stammgäste, Vertreter der Gemeinde sowie Familien und Freunde gratulierten persönlich zur gelungenen Neugestaltung“, erklärt Dörflinger.