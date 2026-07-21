Gegen 15:30 Uhr wurde die Feuerwehr Mönichwald zu einer kuriosen Bergung im St. Jakober Ortsteil Festenburg gerufen.

Ein Pickup-Lenker hatte wohl beim Parken die Handbremse vergessen. Als er nach dem Aussteigen die Tür zum Auto zuschlug, dürfte sich dann auch noch der Gang gelöst haben, und die Misere nahm ihren Lauf. „Der Besitzer hat erzählt, dass er gerade noch so das Handy rausbekommen hat“, erzählt Patrick Notter-Veress, Hauptbrandinspektor (HBI) der Feuerwehr Mönichwald.

Sturz über Schutzmauer

Glück im Unglück bei dieser Handy-Rettung war wohl, dass der Besitzer nicht durch das rund 2,6 Tonnen schwere Fahrzeug mitgezogen wurde. Dieses rollte erst die kleine Böschung hinab Richtung Bachbett. Dort kippte das Fahrzeug über eine eineinhalb Meter hohe Hochwasser-Mauer und kam mit gebrochener Achse im Bachbett zu liegen.

Schnell wurde auch die Feuerwehr Pinggau mit ihrem Kranwagen nachalarmiert. „Ohne den Kran hätten wir unter Wasser mit Luftpolstern versuchen müssen, das Auto zu heben“, erklärt HBI Notter-Veress.