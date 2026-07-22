„Mustum“ ist die lateinische Bezeichnung für Most. Und der „Mustum 23“ – eine weitere Produktneuheit vom Streuobsthof Weissenbacher – ist ein Bohnapfel-Mostbrand, Jahrgang 2023, aus dem Eichenfass, der in der östlichen Obersteiermark einzigartig sein dürfte.

Das hochwertige Edelprodukt trägt zum ersten Mal die klare Handschrift von Florian Weissenbacher, dem Sohn der Streuobsthof-Inhaber Stefan und Daniela Weissenbacher. „Der Mostbrand hat an sich Tradition im Mürztal. Einst wurde der nicht ausgetrunkene Most zur Alltags-Spirituose gebrannt. Ich wollte diese alte Tradition wiederbeleben und habe mir überlegt, wie sich daraus ein edles Produkt herstellen lässt“, erklärt Florian Weissenbacher.

Tradition wiederbelebt

Basismaterial ist ein hochwertiger Bohnapfel-Most, dem die Feinhefe gelassen wurde. „Das verleiht dem Getränk das typische Aroma“, so der junge Edelbrenner. Der Most wird anschließend im Kupferkessel doppelt destilliert und kommt in einen Glasbluzer, wo er zwei Jahre Zeit zum Reifen hat. Dann wird er in ein Eichenfass (Medium Toast) gefüllt und verbleibt dort für zehn Monate, anschließend wird er in 0,5 Liter Glasflakons abgefüllt.

Der „Mustum 23“ ist ein Bohnapfel-Mostbrand, Jahrgang 2023, abgefüllt in einem 0,5 Liter Flakon © KLZ/Hackl

Vom Herstellungsprozess bis zur Auswahl der Flaschen, der Gestaltung des Etiketts und der edlen Kartonverpackung hat Florian alles selbst gemacht. „Die Idee zum ,Mustum’ hatten wir bereits im Jahr 2022. Rund drei Jahre hat der Fertigungsprozess gedauert und jetzt konnten wir unser Produkt im kleinen Rahmen präsentieren“, so Weissenbacher – und: Der nächste Jahrgang, der „Mustum 25“ ist schon gebrannt und reift bereits im Glasbluzer. Rund 45 Liter wurden im ersten Jahrgang produziert. „Rund 40 Liter gehen in den Verkauf im Hofladen und in die Verkostung in unserer Moststubn sowie Mosteria“, sagt Weissenbacher.

Gold gewonnen

Weissenbacher studiert übrigens Biomedizintechnik in Graz, hat aber über den Familienbetrieb auch die Liebe zur Produktveredelung entdeckt. Zusätzlich zum Mostbrand stellt er Prosciutto und Salami in seiner selbst gebauten Reifekammer her. „Tochter Victoria kümmert sich ums Marketing, unsere Philosophie findet auch bei unseren Kindern Gefallen“, freuen sich Daniela und Stefan Weissenbacher.

Florian Weissenbacher bei der Alpe-Adria-Verkostung in St. Paul in Kärnten. 193 Betriebe aus Österreich, Deutschland und Italien haben daran teilgenommen © zVg

Inzwischen hat ihr „Mustum“ bereits den ersten Preis eingefahren – und zwar eine Goldmedaille bei der Alpe-Adria-Verkostung in der Kategorie „Mostbarkeiten“. Auch bei der steirischen Landesverkostung hagelte es Auszeichnungen für den Betrieb in Allerheiligen: drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille bei den Säften sowie einmal Gold und einmal Silber bei den Mostprodukten.