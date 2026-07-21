Am Montag gegen 23 Uhr lenkte ein Mann (20) aus dem Bezirk Völkermarkt seinen Pkw im Gemeindegebiet von Griffen auf der Diexer Straße (L113) in Richtung Diex. In einer Rechtskurve dürfte der 20-Jährige laut ersten Ermittlungen eine Vollbremsung durchgeführt haben aber trotzdem gerade aus gefahren sein.

Der Mann prallte daraufhin mit seinem Auto frontal gegen einen dort stehenden Baum, weshalb sich sein Fahrzeug um 180 Grad drehte und in weiterer Folge etwa fünf Meter unterhalb der Straße in steilem Gelände zum Stillstand kam. Der Lenker und seine Beifahrerin (20) aus Klagenfurt konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen die Beamten der Polizeiinspektion Griffen, die Freiwilligen Feuerwehren Diex und Haimburg, zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und ein Notarztfahrzeug.