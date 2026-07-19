Am Sonntag zur Mittagszeit, kurz nach 12:30 Uhr, fuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem Auto auf der L133, der Diexer Straße, in Richtung Diex. Im Bereich von St. Ulrich am Johannserberg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Klein-Lkw eines 65-jährigen Mannes. Die 18-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt gebracht.

Der 65-jährige Fahrer und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort erstversorgt. Ein mit beiden Fahrzeugführern durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.

Bikerin schwer verletzt

Nur zweieinhalb Stunden später, kurz nach 15 Uhr, kam es in Kärnten zu einem weiteren frontalen Zusammenstoß. Ein 23-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der L 74 Tuderschitzer Straße aus Moosburg kommend in Richtung Krumpendorf. Zur selben Zeit war eine 29-jährige Frau mit ihrem Motorrad in der entgegengesetzten Richtung unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Autofahrer auf Höhe des Straßenkilometers 4,6 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Motorrad. Die 29-jährige Motorradfahrerin wurde durch den Aufprall in den angrenzenden Acker geschleudert. Nach der Erstversorgung wurde sie mit schweren Verletzungen durch den Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt und ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 16.15 Uhr gesperrt.