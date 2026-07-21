Die von der britischen Staatsanwaltschaft gesuchten Brüder Andrew Tate (39) und Tristan Tate (38) wollen sich nach Angaben ihres Anwalts einer drohenden Auslieferung nach Großbritannien widersetzen. Der Anwalt Joseph McBride sagte vor Journalisten in Miami, dass man sich einer Auslieferung „natürlich“ widersetze, da die beiden unschuldig seien. Sie hätten „nie etwas Ungerechtes getan“. Außerdem sei die Festnahme der Tate-Brüder ein Komplott und politisch motiviert.

Wie mehrere US-Medien berichteten, wurden die Brüder am Montag das erste Mal seit ihrer Verhaftung einem Haftrichter vorgeführt. Die für ihre frauenverachtenden Äußerungen bekannten Influencer waren am Wochenende auf Antrag der britischen Anklagebehörde Crown Prosecution Service in den USA festgenommen worden. Den beiden werden verschiedene Sexualdelikte vorgeworfen, unter anderem Vergewaltigung und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Ihr Anwalt bezeichnete die Brüder als unschuldig.

Anwalt nennt Brüder „politische Gefangene“

McBride hatte die beiden nach ihrer Festnahme auf der Plattform X als Opfer eines angeblichen politischen Komplotts dargestellt, dessen nächstes Opfer US-Präsident Donald Trump sein werde. Die Brüder seien in Einzelhaft genommen worden und müssten orangefarbene Häftlingskleidung tragen, klagte er. Seinen ausführlichen X-Beitrag bebilderte er mit einem KI-generierten Bild, das die Brüder gemeinsam in einer Zelle sitzend zeigt. An der Wand ist zu lesen „Political Prisoners“.

Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben die US-Staatsbürgerschaft und die britische Staatsangehörigkeit. Beide hatten zeitweise ihren Lebensmittelpunkt in Rumänien, wo ebenfalls gegen sie ermittelt wird. Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreicht mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Menschen, vor allem Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistiert ihm dabei.