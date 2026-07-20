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Wien
Urban wird Vize-Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts
Fast fünf Monate nachdem der Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts, Michael Sachs, in Pension gegangen ist, hat sich die Bundesregierung auf eine Nachfolgerin geeinigt. Die bisherige BVwG-Kammervorsitzende für Asyl- und Fremdenrecht, Daniela Urban, wurde per Umlaufbeschluss des Ministerrats dem Bundespräsidenten zur Ernennung vorgeschlagen. Die 44-Jährige war Teil eines Dreiervorschlags einer Besetzungskommission.