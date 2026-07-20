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Newcastle
Englische Fußball-Legende Kevin Keegan (75) gestorben
Fußball-Legende Kevin Keegan (75) ist tot. Der einstige englische Teamkapitän starb an den Folgen seiner Krebserkrankung im Kreise seiner Familie, wie britische Medien sowie Keegans früherer Club Newcastle United am Montag berichteten. "Wir sind tief erschüttert über die Nachricht vom Tod Kevin Keegans, einer der prägendsten, einflussreichsten und beliebtesten Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Vereins", erklärte der Premier-League-Klub.