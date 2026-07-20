Zwei Studentenheime in Wiener Neustadt sind insolvent. Über das Vermögen der Campus Residence Ungargasse GmbH und der Campus Residence Grünangergasse GmbH wurde jeweils ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Wiener Neustadt beantragt. Die Passiva betragen nach Angaben von Creditreform und AKV Europa von Montag in Summe mehr als zehn Millionen Euro. Betroffen sind 13 bzw. 10 Gläubiger und insgesamt fünf Dienstnehmer. Eine Fortführung ist geplant.

Betroffen sind zwei Objekte in der Nähe des City Campus der FH Wiener Neustadt. In der Ungargasse 9 werden 67 Einheiten vermietet. Bei dieser GmbH betragen die Verbindlichkeiten um die sechs Millionen Euro. In der Grünangergasse befinden sich weitere 62 Einheiten, die Passiva liegen bei rund 4,5 Millionen Euro.

Mehr Kurzzeitvermietungen

Die Insolvenzen werden auf gestiegene Energie-, Betriebs- und Finanzierungskosten zurückgeführt, die nicht im erforderlichen Ausmaß an die Mieter weitergegeben wurden. Um die Auslastung zu erhöhen, wurden zuletzt Einheiten vermehrt im Rahmen von Kurzzeitvermietungen angeboten, hier sei das Preisniveau aber gesunken.

Laut Kreditschützern sind Rechtsstreitigkeiten mit Mietern anhängig. Gläubigern wird jeweils eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, angeboten. Die Vermietung an Studierende soll eingestellt und die Objekte sollen künftig ausschließlich über Kurzzeitvermietung betrieben werden.