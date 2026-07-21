Die Steiermark bietet sich dem Bund als Vorbild und Pilotpartner für die anstehende Gesundheitsreform an. Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) war auf Wien-Besuch, um bereits erfolgte Neuerungen in der Steiermark vorzustellen und das Bundesland auch als „Pilotregion“ für die geplanten Facharztzentren anzubieten. Drei solcher Zentren seien bereits in Planung.

Die Ergebnisse der Reformpartnerschaft will Kornhäusl nicht zu hoch gehängt wissen, sie seien „erste Schritte“. Bei den Detailverhandlungen im Herbst erwarte er „den Mut, um über den Tellerrand zu schauen“. Das inkludiert auch die geplanten Schiedsverfahren, damit sich künftig alle an die Vorgaben im Strukturplan Gesundheit halten. Zu den teils kritischen Rückmeldungen aus Kärnten und dem Burgenland sagte Kornhäusl: „Blockaden können nie eine Antwort sein, sonst bleibt die Reform ein Papiertiger.“

Vielfältige Kooperationen

Die Steiermark habe Reformkraft im Gesundheitswesen bewiesen, so der Landesrat. Er verwies auf die Kooperationen mit Oberösterreich (Bad Ischl) und Salzburg (Schwarzach), die künftig Patientinnen und Patienten aus der Steiermark mitversorgen. Es gibt eine Zusammenarbeit zwischen der Kages und den Barmherzigen Brüdern sowie zwischen steirischen Spitalsträgern und der ÖGK, die in einigen Regionen Facharzt-Kassenstellen, die nicht besetzt werden konnten, in Spitalsambulanzen quasi auslagerte – und bezahlt.

Auch die Kages selbst hat ihr Leistungsangebot sukzessive auf die heutigen medizinischen und demografischen Anforderungen hin angepasst, wie Vorstandschef Gerhard Stark bei dem Pressetermin erläuterte. Dadurch sei es etwa gelungen, trotz 40 Prozent weniger Anästhesisten das Leistungsniveau insgesamt zu erhalten. In den geplanten Facharztzentren sollen auch Spitalsärzte tätig werden, wie das eben bereits an einzelnen Standorten durch die Kooperation mit der ÖGK der Fall ist.

Für diese neuen Zentren hat der Bund zunächst eine Anschubfinanzierung angekündigt, im neuen Finanzausgleich ab 2029 soll dann ein dauerhafter Schlüssel verhandelt werden. Kornhäusl würde gerne davor schon „Pilotregion“ werden. Drei Facharztzentren sind landesweit bis 2030 geplant, sie werden jedenfalls kommen, „aber wenn der Bund eine Anschubfinanzierung zur Verfügung stellt, werden wir nicht Nein sagen“. Da die Planungen schon weit gediehen sind, könnte die Politik schon in dieser Legislaturperiode in der Steiermark das erste Facharztzentrum eröffnen.