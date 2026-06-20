Das Wichtigste zuerst: Es wird eine Gesundheitsreform geben, sie wird am 30. Juni von der Regierungsspitze der Öffentlichkeit vorgestellt. In knapp zwei Wochen werden nicht alle Details fixiert sein, man will aber nicht bloß eine grobe Skizze präsentieren, die nur aus wolkigen Schlagworten besteht. Das haben sich die Verhandler fest vorgenommen und sich bis Ende Juni einen intensiven Sitzungsplan verordnet. Bis zur Finalisierung ist dann noch ein halbes Jahr Zeit.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das österreichische Gesundheitswesen keine „Finanzierung aus einer Hand“ erhalten wird, wie das von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Herbst als Ziel ausgegeben wurde und auch von Ökonomen angeregt wird, zuletzt etwa vom Wirtschaftsforschungsinstitut und den Experten des Fiskalrates. Zumindest wird es keine solche Struktur in ihrer Reinform geben.

Das Mischsystem wird bleiben

Die gibt es zwar fast nirgendwo, doch in den meisten europäischen Ländern dominieren entweder steuerfinanzierte Systeme oder die Sozialversicherung. Österreich weist hingegen eine fast ausgewogene Mischfinanzierung aus. Das macht die Planung der Versorgung schwierig – und erzeugt finanzielle Anreize, die Patienten (und damit die Kosten der Behandlung) der jeweils anderen Sphäre umzuhängen. Die stark steigenden Spitalsausgaben hängen laut Wifo direkt mit dem stockenden Ausbau von Kassenstellen zusammen.

Das Mischsystem wird bleiben. Die SPÖ wollte nie eine Radikalkur, zumal diese die Sozialversicherung infrage gestellt hätte. Erst diese Woche haben ÖGB und Arbeiterkammer, die auch im Fiskalrat vertreten sind, ein sogenanntes „Minderheitenvotum“ dieses Gremiums verfasst. Zwar zeige die internationale empirische Evidenz, dass eine Bündelung von Finanzierung, Planung und Verantwortung „in einzelnen Bereichen Effizienzgewinne“ ermöglichen könne, heißt es darin, es gebe jedoch keinen belastbaren Nachweis, dass eine Finanzierung aus einer Hand auf Ebene ganzer Gesundheitssysteme zur verlässlichen und dauerhaften Effizienzgewinnen führe.

Kritik von AK und ÖGB an Fiskalrats-Papier

Die Ökonomen von Gewerkschaft und AK bringen auch ein weiteres Argument vor. Sehr große Reformen verursachen am Beginn erhebliche Investitionskosten. Unter anderem müssen neue Strukturen aufgebaut werden, während die alten noch weiterbetrieben werden. Konkret auf das Gesundheitswesen bezogen: Ein nicht mehr zeitgemäßes Kleinspital kann erst geschlossen werden, wenn die neue Versorgungseinrichtung gebaut, bezogen und von den Patienten genutzt wird. Der Schluss der Arbeitnehmerverbände: „Erfolgversprechender erscheint es, bestehende Systeme gezielt weiterzuentwickeln und identifizierte Schwachstellen zu adressieren, anstatt auf umfassende institutionelle Neuordnungen im Sinne von „Big-Bang-Reformen“ zu setzen.“

Und in genau diese Richtung dürfte es beim Gesundheitssystem auch gehen. Auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), der eine Bündelung der Verantwortung bei den Ländern sehen wollte, ruderte im Vorfeld der Landeshauptleute-Konferenz am Freitag in Innsbruck zurück. Sein Vorschlag einer föderalen Finanzierung aus einer Hand sei „vielleicht zu mutig gewesen“. Er schwor seine LH-Kollegen auf eine gemeinsame Position ein, die aber nach außen hin vage blieb. Nur so viel: Es sei eine Verhandlungslinie, „ohne uns mit dieser Linie einzuzementieren“.

Die Gesundheitslandesräte hatten sich im Vorfeld auf ein Papier geeinigt, das ebenfalls unkonkret blieb oder altbekannte Länder-Positionen beinhaltete – mit einer Ausnahme. Die Länder wollen die Kompetenz für die niedergelassenen Fachärzte. Dabei will man in erster Linie eines der vielen Schnittstellenprobleme im Gesundheitssystem adressieren. Es gibt nicht so wenige Spitalsärzte, die auch in einer Praxis arbeiten wollen. Sie landen derzeit fast immer im wahlärztlichen Bereich, künftig sollen sie verstärkt in den kassenfinanzierten gelockt werden, darunter auch in neue Formen der Versorgung wie mittelgroße Ambulatorien, Primärversorgungszentren und dergleichen. Deshalb wollen die Länder, in deren Obhut die Spitalsärzte sind, auch die Facharztversorgung (mit)gestalten.

Elf Tage bleiben noch Zeit

Was sich auch abzeichnet, ist die Zusammenführung von Finanzströmen. Sie sind im Gesundheitssystem besonders wild verästelt. Zwischen Bund, Ländern und Krankenkasse laufen viele Transfers hin und her. Gänzlich auflösen wird man dieses Gewirke nicht, aber es soll ein gemeinsamer Topf geschaffen und etliche Paralellitäten herausgenommen werden. Wer wie viel in diesen Topf einzahlt, welche Auf- und Ausgaben in diesem gebündelt werden und wer anschafft, was mit diesem Geld passiert, ist noch Gegenstand der Verhandlungen.

Den Beteiligten ist klar, dass die Reform nicht zu klein ausfallen darf, sonst lassen sich die Ausgabensteigerungen nicht einbremsen. Sie muss aber außerdem vermittelbar sein und, wenn schon keine „Finanzierung aus einer Hand“, so doch eine „Steuerung aus einem Guss“ sein. Elf Tage haben die Verhandler noch Zeit.