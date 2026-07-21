Bei Motorrad Klein stehen seit drei Jahrzehnten Verkauf, Wartung und Umbau von Motorrädern und Rollern im Mittelpunkt. Das Unternehmen führt Fahrzeuge mehrerer Marken, darunter Kawasaki, Suzuki, Aprilia, Sym, Fantic, QJMotor und Vent. Neben Neu- und Gebrauchtfahrzeugen gehören Reparaturen, Zubehörmontagen und technische Anpassungen zum laufenden Betrieb.

Ein weiterer Arbeitsbereich sind individuell geplante Umbauten. Dabei werden Motorräder technisch und optisch an die Wünsche der Kunden angepasst. Motorradfahrer nehmen etwa bei der Vorbereitung von Maschinen, bei Setup-Fragen oder bei der Betreuung an der Rennstrecke die Leistungen des Unternehmens in Anspruch.

Zum 30-jährigen Bestehen überreichte WKO-Regionalstellenleiter Martin Heidinger Geschäftsführer Nicolas Klein die Jubiläumsurkunde.

Wenn Unternehmen unter Druck geraten

Ebenfalls auf 30 Jahre blickt die Unternehmensberatung Kittler im Leibnitzer Kindermannzentrum zurück. Manuela Kittler berät Betriebe bei wirtschaftlichen und strategischen Fragestellungen. Im Zentrum stehen dabei Analysen der betrieblichen Situation sowie Konzepte, mit denen Unternehmen ihre Abläufe, Kostenstrukturen und wirtschaftliche Entwicklung überprüfen können.

Zum Tätigkeitsfeld gehört auch die Begleitung von Betrieben bei Liquiditätsengpässen und Zahlungsschwierigkeiten. Dabei geht es unter anderem darum, finanzielle Spielräume sichtbar zu machen und mögliche nächste Schritte zu erarbeiten.

WKO-Vizepräsident Dietmar Schweiggl und Regionalstellenleiter Martin Heidinger gratulierten Manuela Kittler persönlich zum Jubiläum.