Es war ein bemerkenswertes Vorhaben mit dem die oststeirische Unternehmerfamilie Tesar-Janisch und ihre sechs Kinder vor rund einem Jahr für Aufsehen gesorgt hatten: Im Ortszentrum der Marktgemeinde Ilz sollte ein Gesundheitszentrum mit dem klingenden Projektnamen „Ilz 150“ entstehen.

Die Umbauarbeiten auf dem Standort der familiären Installationsfirma wurden binnen weniger Monate abgeschlossen und so finden mittlerweile 15 verschiedene Dienstleister – von Ärzten, Therapeuten bis hin zu Masseuren – auf 1000 Quadratmeter Nutzfläche eine neue Heimat, um sich fachkundig um „Gesundheit und Wohlbefinden“ einer ganzen Region zu kümmern.

Barrierefrei und digital

Das Gesundheitszentrum selbst verfügt über einen barrierefreien Zugang, Klimatisierung, digitale Infrastruktur, flexible Praxis- und Therapieräume sowie Parkplätze direkt auf dem Grundstück. Auch die Haustechnikfirma Janisch-Haustechnik, die bereits in fünfter Generation geführt wird, bezieht nun ihre neuen Geschäfts- und Lagerflächen im Erdgeschoss des Komplexes.

Die feierliche Eröffnung nahmen Lorenz Tesar für die Familie, Landesrat Karl-Heinz Kornhäusl, Landtagsabgeordnete Theresia Heil, Bürgermeister Stefan Wilhelm und Baumeister Tobias Bloder vor einer Vielzahl interessierter Gäste gemeinsam vor. Den kirchlichen Segen spendeten die beiden Pfarrer Ioan Bilc und Peter Rosenberger, musikalisch umrahmt vom Musikverein unter dem Taktstock von Kapellmeister Toni Mauerhofer.

Unterdessen fleißig weitergebaut wird im Nachbargebäude des neuen Gesundheitszentrums. Dort, wo früher die Post und ein Billa untergebracht waren, entsteht gerade ein Wohnprojekt mit vollzeitbetreutem Wohnen für die Lebenshilfe Fürstenfeld, die mit dem „Herzstück 81“ auch eine Tageswerkstätte in der Marktgemeinde Ilz betreibt.