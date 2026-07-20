Die Blockade sei eine Reaktion auf die seit fast zwölf Jahren andauernde "ungerechte und unterdrückende Belagerung unseres geliebten Volkes durch Saudi-Arabien". Dabei würden die Ressourcen im Jemen geplündert sowie die Häfen und Flughäfen blockiert. Saudi-Arabien hatte 2015 eine Luft-, See- und Landblockade mit dem erklärten Ziel verhängt, den Waffenschmuggel zu den Houthi zu unterbinden. Die Blockade ist faktisch aber auch Mittel für einen Wirtschaftskrieg, um Druck auf die Miliz auszuüben und zu kontrollieren, welche Güter ins Land kommen.

Insider hatten zuletzt verlauten lassen, die Houthi sollten sich auf Bitten des Iran auf eine Sperrung des Seeweges für Öltransporte im Roten Meer vorbereiten. Vor der Küste des Jemen liegt die Meerenge Bab al-Mandab, der Zugang zum Roten Meer. Dieser ist für die internationale Schifffahrt ähnlich wichtig wie der Persische Golf. Dort hat der Iran die vor seiner Küste liegende Straße von Hormuz gesperrt.

Die Houthi hatten vergangene Woche Raketen auf Saudi-Arabien abgefeuert, nachdem sie das Königreich beschuldigt hatten, einen unter ihrer Kontrolle stehenden Flughafen bombardiert zu haben. Damit endete eine vierjährige Waffenruhe zwischen den schiitischen Houthi und dem sunnitischen Königreich Saudi-Arabien.

Die Houthi-Rebellen hatten Ende 2014 den von Saudi-Arabien unterstützten Präsidenten Abd-Rabbu Mansour Hadi gestürzt, dem sie Korruption und Misswirtschaft vorwarfen. 2015 schaltete sich Saudi-Arabien in den Konflikt ein und schmiedete eine Allianz sunnitischer Länder gegen die Houthi. Während der Kämpfe wurden Zehntausende Menschen getötet. Die Wirtschaft des Jemen ist zusammengebrochen, große Teile der Bevölkerung leiden Hunger. Die Houthi kontrollieren Sanaa, während die international anerkannte Regierung, die von Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten unterstützt wird, in Aden im Süden des Landes sitzt.