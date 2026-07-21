Für fast jeden Geschmack findet sich im Bezirk Villach-Land die passende Immobilie – vorausgesetzt, die Brieftasche ist groß genug. Auf Willhaben reicht das Angebot vom beschauligen Bauernhof bis zum Seehotel für mehr als sechs Millionen Euro.

Ein besonderes Fundstück ist ein Bergbauernhof auf der Gerlitzen. Die Liegenschaft liegt auf rund 1000 Metern Seehöhe, umfasst 2,3 Hektar Grund und ein renoviertes Wohnhaus mit 260 Quadratmetern. Zum Kaufpreis von 800.000 Euro erhält man auch ein Wirtschaftsgebäude, Stall und zwei eigene Quellen. Gedacht ist dieser Kauf allerdings als Analgeobjekt, denn der dezeitige Eigentümer möchte den Hof nach dem Verkauf auf unbestimmte Zeit zurückpachten und ist bereit dafür eine Pachtvorauszahlung zu leisten.

Ein Bergbauernhof auf der Gerlitzen, auf dem derzeit Kamerunschafe gezüchtet werden, steht aktuell zum Verkauf © KK/Barta Immobilien

Den eigenen Traum vom Bauernhof kann man sich auch in Velden erfüllen. Dort wird aktuell um 2,59 Millionen Euro ein Land- und Forstanwesen auf einer Grundstücksfläche von rund 23 Hektar angeboten. Absolute Ruhe und Privatsphäre ist laut Anzeige garantiert.

Ähnlich ruhig dürfte es auch im Gegendtal sein. In Arriach werden zwei völlig unterschiedliche Liegenschaften zu beinahe demselben Preis angeboten. Für 895.000 Euro steht ein saniertes Landhaus mit drei Wohnungen und insgesamt 390 Quadratmetern Wohnfläche zum Verkauf. Nur 5000 Euro weniger kostet ein land- und forstwirtschaftliches Anwesen mit Wohnhaus, zwei weiteren Wohneinheiten und 22,3 Hektar Grund. Mehr als 15 Hektar davon entfallen auf Waldflächen.

Seenähe kostet ihren Preis

Richtung Wasser steigen die Preise kräftig. Eine Gartenwohnung am Faaker See mit Privatbadestrand kostet 1,35 Millionen Euro. Noch höher liegt eine Residenz im Schlosspark Velden mit Terrassen, Eigengarten und Seezugang. Dafür werden 4,5 Millionen Euro verlangt. Beinahe ebenso hoch ist ein Vier-Sterne-Boutique-Hotel in Lind ob Velden angeschrieben, nur wenige Minuten vom See entfernt. Das Haus mit 13 Gästezimmern, Ferien- und Eigentümerwohnung, Saunabereich und Schwimmbecken kostet 4,428 Millionen Euro.

Eines der teuersten Inserate ist aktuell ein Seehotel am Faaker See. Für 1100 Quadratmeter Nutzfläche, direkten Seezugang, Privatstrand und Wellnessbereich werden 6,35 Millionen Euro fällig. Um welches Hotel es sich handelt wird jedoch nur Interessenten verraten.