Barcelona-Feeling mitten in St. Peter. Superblocks sorgen in Spanien für ruhige Straßen. Ähnliches soll im Harmsdorf-ORF-Viertel im Osten von Graz entstehen. Die Idee ist einfach. In einem kleinen Gebiet wird der Verkehr beruhigt. Autos müssen außen herum fahren. In Wien heißt das „Supergrätzl“, in Spanien „Superrilles“. Klingt gut, ist es auch – wenn es funktioniert. Die Herausforderung ist, dass der übrige Verkehr geschickt umgeleitet wird.

Vier von fünf Autos, die ins Harmsdorfviertel fahren, haben dort auch ihr Ziel – eine gute Quote. Anders sieht es an einzelnen Punkten aus. 50 bis 70 Prozent des Verkehrsaufkommens am Neufeldweg sind laut einer Erhebung der Verkehrsplanung Durchzugsverkehr. Als Ursache gilt die Marburger Straße. Dort wurde zugunsten einer Fahrradstraße der Durchzugsverkehr gekappt. Auch die Scheigergasse ist mittlerweile gesperrt. Der Verkehr fließt stattdessen durch den Neufeldweg.

Am Neufeldweg kommt es immer wieder zu PKW-Kolonnen © privat

Parken Fehlanzeige

„Wir leben seit 25 Jahren hier, so lange parken auch immer wieder Besucher am Rand. Das hat nie jemanden gestört“, berichtet Anrainerin Marlies Haas. Parken sei dort jetzt nicht mehr möglich. Neue Verkehrspoller säumen den Weg und Wasserbausteine grenzen das Bankett, das gerade neu kultiviert wird, von der Fahrbahn ab.

Das kann mitunter zu Problemen führen. „Eine Nachbarin bekommt beispielsweise wöchentlich Besuch von der mobilen Pflege. Die kann ihr Auto jetzt nicht mehr vor dem Haus abstellen“, erzählt Haas weiter. Wer doch dort parkt, kann den Verkehr blockieren.

Am Neufeldweg fehlt auch der Gehweg. „Die Stadt hat keine sanfte, sondern eine brutale Mobilität umgesetzt“, meint Haas. Fußgänger müssen auf der Fahrbahn gehen. Das wiederum zwingt Autos zum Bremsen und Ausweichen, wofür oft der Platz fehlt. „Wir fühlen uns auf die Straße gedrängt“, meint Haas.

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) © Stadt Graz

„Nicht zufrieden“

Die Stadtplanung liegt noch und wahrscheinlich auch bald wieder in der Verantwortung von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Die ist selbst nicht zufrieden mit der Situation am Neufeldweg. Eine Erhebung zeige zwar, dass die Geschwindigkeit der Autos dort gesunken sei, gleichzeitig stelle man aber auch ein geringfügig höheres Verkehrsaufkommen und mehr LKW-Verkehr fest.

Im südlichen Abschnitt zwischen Emil-Ertl-Gasse und Petrifelderstraße will die Stadt nachbessern. Parkplätze für die kurzfristige Nutzung sollen kommen. Gleichzeitig habe Schwentner die Verkehrsplanung beauftragt, den Gehbereich klarer zu definieren und Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr auszuarbeiten. Die Vorschläge werden den Anrainerinnen und Anrainern vor der Umsetzung präsentiert, heißt es aus ihrem Büro.

Ich bin mit der Situation am Neufeldweg nicht zufrieden. Wir setzen die notwendigen Verbesserungen um, beobachten die Auswirkungen und werden überall dort weiter nachschärfen, wo es notwendig ist“, kommentiert Schwentner.

Stefan Haberl, Stefan Mangard und Dieter Preiß kämpfen für einen „Superblock ORF-Viertel“ © Klz / Stefan Pajman

Der Neufeldweg ist nicht der einzige Ort im Viertel, an dem Anrainer unzufrieden sind. Stefan Haberl, Initiator der Initiative „Superblock ORF-Park“, wohnt im Norden des Parks in der Händelstraße. Auch dort sei der Verkehr mehr geworden, meint er. „Wir sind für die Verkehrsberuhigung. Die Fahrradstraße hat die Lage in der Marburgerstraße deutlich verbessert. Aber wir hätten uns gewünscht, dass es eine flächendeckende Lösung gibt“, meint Haberl. Seine Initiative ist ständig mit der Stadt im Austausch. „Derzeit scheint es aber so, dass unsere Anliegen kein Gehör finden“, so Haberl.