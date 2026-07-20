Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Ötztal/Reutte/Innsbruck
WWF stellt Heuschrecken-Verschwinden an Tiroler Inn fest
Einer aktuellen WWF-Erhebung zufolge sind drei Heuschreckenarten am Tiroler Inn nicht mehr nachweisbar gewesen. Nur noch an der Ötztaler Ache sollen die drei Arten der Wildfluss-Heuschrecken vorkommen. Die Naturschutzorganisation forderte daher zum wiederholten Mal mehr Gewässerschutz. Dem schloss sich der Tiroler Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer an. Er kritisierte auch Kraftwerkspläne in Reutte.