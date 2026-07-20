Zum Almputztag beziehungsweise „Tag der Almen“ hat die Landwirtschaftskammer am vergangenen Samstag freiwillige Helfer auch in diesem Jahr wieder geladen. Schauplätze im Bezirk Liezen waren die Hadler-Prettschuhalm bei Landl, die Gernalm bei Donnersbachwald und die Plöschnitzalm bei Aich.

Insgesamt fanden sich dort 39 Helfer ein, krempelten die Ärmel hoch und entfernten Stauden, Sträucher, Farne und anderes unerwünschtes Gestrüpp. „Die Flächen können nur durch Pflege vor Verbuschung und Verwilderung geschützt werden. Würden das die Bäuerinnen und Bauern nicht tun, würden innerhalb kürzester Zeit unsere für den Tourismus und für Erholungssuchende attraktiven Almen verwalden“, heißt es seitens der Landwirtschaftskammer.

Die Helfer, die auf der Plöschnitzalm im Einsatz waren © LK Steiermark

Die Leistungen der Bauern in Sachen Almpflege haben einen hohen Wert, so Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger: „Experten haben errechnet, dass es jährlich 40 Millionen Euro kosten würde, wenn die Landwirte diese schweißtreibende Arbeit nicht machen würden.“