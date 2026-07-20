Die 14-Jährige hatte Anfang Juli mit einer Vertrauensperson in einer Polizeistation den 15-Jährigen angezeigt. Sie gab an, mit dem Beschuldigten zeitweise in einer Beziehung gewesen zu sein, wobei die Taten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Beziehung stattgefunden hätten. Die Polizei nahm den Iraker daraufhin an seiner Wohnadresse in Wien-Brigittenau fest.

Der Beschuldigte zeigte sich in seiner Einvernahme nicht geständig und gab an, mit der Jugendlichen in einer Beziehung gewesen zu sein. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.