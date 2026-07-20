Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Wien
Gewitter brachten nur "kleine Entspannung" bei Trockenheit
Regenschauer und Gewitter haben zuletzt für gebietsweise größere Regenmengen gesorgt. "Das brachte zwar fürs Erste eine kleine Entspannung in der Dürreperiode, in der sich Österreich schon seit mehreren Monaten befindet", analysierte Alexander Orlik, Klimatologe der Geosphere Austria, am Montag auf APA-Anfrage. Für eine Normalisierung der klimatischen Wasserbilanz fehle aber weiter flächendeckend eine Regenmenge von rund 160 Millimetern oder 160 Litern pro Quadratmeter.