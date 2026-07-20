Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels im Bezirk Neunkirchen ist am Montag ein 45-jähriger Kroate gestorben. Ein 54-Jähriger wurde schwer verletzt. Der österreichische Staatsbürger wurde ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 11.00 Uhr alarmiert. Der Unfallhergang war Gegenstand von Erhebungen. Über den Vorfall hatten zuerst die „NÖN“ online berichtet.

Ereignet hatte sich der Unfall ÖBB-Angaben zufolge beim Rückbau der sogenannten Werkstatt in Göstritz in der Marktgemeinde Schottwien. Schauplatz sei nicht der Tunnel selbst, sondern die Baustellenfläche gewesen. Die beiden betroffenen Personen seien keine Beschäftigten der ÖBB, sondern Mitarbeiter einer beauftragten Baufirma. „Der genaue Unfallhergang wird aktuell gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft genau analysiert“, teilten die Bundesbahnen in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Bereits mehrere tödliche Unfälle

Im Zuge der 2015 gestarteten Tunnelarbeiten kam es bereits zu mehreren tödlichen Unfällen. Im April 2020 wurde ein Arbeiter im Bauabschnitt Gloggnitz verschüttet, im Mai dann ein Vermessungstechniker im Fröschnitzgraben von einem Baufahrzeug erfasst. Beide Männer verstarben noch an der Unfallstelle. Zwei weitere tödliche Unfälle ereigneten sich 2023: Ein Arbeiter wurde im Juli von einer Schalungsmaschine eingeklemmt und erlag später im Spital seinen schweren Verletzungen. Ein weiterer Arbeiter verstarb Ende Oktober, nachdem er von einem Baufahrzeug überrollt worden war.

Die Inbetriebnahme des Semmering-Basistunnels ist für Ende 2029 geplant. Damit soll dann auch das gesamte ÖBB-Projekt Südstrecke, zu dem auch die bereits fertiggestellte Koralmbahn zählt, nach rund drei Jahrzehnten abgeschlossen sein.