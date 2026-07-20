Ereignet hatte sich der Unfall ÖBB-Angaben zufolge beim Rückbau der sogenannten Werkstatt in Göstritz in der Marktgemeinde Schottwien. Schauplatz sei nicht der Tunnel selbst, sondern die Baustellenfläche gewesen. Die beiden betroffenen Personen seien keine Beschäftigten der ÖBB, sondern Mitarbeiter einer beauftragten Baufirma. "Der genaue Unfallhergang wird aktuell gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft genau analysiert", teilten die Bundesbahnen in einer schriftlichen Stellungnahme mit.