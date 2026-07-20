Ereignet hatte sich der Unfall ÖBB-Angaben zufolge beim Rückbau der sogenannten Werkstatt in Göstritz in der Marktgemeinde Schottwien. Schauplatz sei nicht der Tunnel selbst, sondern die Baustellenfläche gewesen. Die beiden betroffenen Personen seien keine Beschäftigten der ÖBB, sondern Mitarbeiter einer beauftragten Baufirma. "Der genaue Unfallhergang wird aktuell gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft genau analysiert", teilten die Bundesbahnen in einer schriftlichen Stellungnahme mit.
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Neunkirchen
Toter und Verletzter beim Bau des Semmering-Basistunnels
Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels im Bezirk Neunkirchen ist am Montag ein 45-jähriger Kroate gestorben. Ein 54-Jähriger wurde schwer verletzt. Der österreichische Staatsbürger wurde ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 11.00 Uhr alarmiert. Der Unfallhergang war Gegenstand von Erhebungen. Über den Vorfall hatten zuerst die "NÖN" online berichtet.