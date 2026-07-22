Sie ist über 124 Jahre alt und sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen eine kleine Berühmtheit: die „Tram de Opcina“. Doch nach einem technischen Defekt stand die blaue historische Straßenbahn von Triest monatelang still. Nach zahlreichen Wartungsarbeiten konnte sie am Montag den Betrieb wieder aufnehmen, wie der Betreiber Trieste Trasporti bekanntgab.

Während der Betriebsunterbrechung wurden unter anderem die Schienen der Standseilbahn an den Schwellen nachgezogen, nachdem sich dort am 12. Oktober 2025 das Kabel gelöst hatte. Ab Jänner wurde die Bahn generalüberholt, an einigen Haltestellen wurden die Fahrbahnen getrennt, teilweise wurden Gleise und Beschilderungen erneuert. Darüber hinaus fanden Schulungen des Personals sowie technische Inspektionen statt.

Künftig dürfen in der Tram nur noch 80 Prozent der höchstzulässigen Fahrgastzahl transportiert werden. Alle Sitzplätze dürfen belegt werden, das Stehen ist im Fahrgastraumgang aber verboten, außer auf dem Bahnsteig auf der Opicina-Seite hinter dem Führerstand. Derzeit finden noch Sanierungsarbeiten an der historischen Endhaltestelle auf der Piazza Oberdan statt. Bis zur Fertigstellung im Juni 2027 befindet sich daher die Endstation auf der Piazza Dalmazia.