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Österreich/Wien
Müllmenge auf Autobahnen erreichte 2025 rund 8.900 Tonnen
Im vergangenen Jahr wurden 8.915 Tonnen Müll von Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen gesammelt, die Mengen sind im Vergleich zu 2024 um 105 Tonnen zurückgegangen. Das wurde am Montag in einer Aussendung des Autobahnbetreibers Asfinag bekanntgegeben. In Kärnten, Salzburg, Burgenland und Vorarlberg stieg die Abfallmenge an. In der Hauptstadt hat sie sich im Vergleich zu 2024 sogar mehr als verdoppelt. Die anderen Bundesländer registrierten einen Rückgang.