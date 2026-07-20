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Berlin/Karlsruhe
Deutsche-Bahn-Mitarbeiter nach Angriff außer Lebensgefahr
Ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn, der nach einer Auseinandersetzung mit einem Fahrgast aus einem fahrenden Regionalzug gestürzt war und dabei schwer verletzt wurde, ist außer Lebensgefahr. Das teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Montag mit. Der mutmaßliche Angriff nach einer eskalierten Ticketkontrolle war Freitagabend verübt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 36-jähriger Fahrgast den 26-Jährigen geschlagen und getreten haben.