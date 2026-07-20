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Islamabad
Freisprüche in Blasphemie-Mordfall in Pakistan endgültig
Der Oberste Gericht Pakistans hat die letzten drei Todesurteile rund um die Ermordung eines christlichen Ehepaares 2014 aufgehoben. Das berichtete Kathpress zufolge das Portal asianews.it bereits am Samstag. Die drei Männer wurden damals mitbeschuldigt, das Ehepaar gewaltsam misshandelt und anschließend in dem Ofen einer Ziegelei verbrannt zu haben. Die drei Männer waren wegen der Tötung von Shahzad Masih und seiner schwangeren Ehefrau Shama Bibi zum Tod verurteilt worden.