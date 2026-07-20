Ob Natura 2000-Schutz oder Ausbau der Erneuerbaren durch Wasserkraft Vorrang hat, entzweit Gegner und Befürworter des Kalserbach-Kraftwerks. Am Montag hat das Landesverwaltungsgericht Tirol die Absage des Landes an das geplante Wasserkraftwerk am Kalserbach mit einem aktuellen Erkenntnis bestätigt und die Beschwerde der Gemeinde Kals abgewiesen.

Damit wird eingeräumt, dass das Projekt eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Natura-2000-Gebiets bedeuten würde. Per Aussendung fordert der WWF die Gemeinde Kals auf, die Kraftwerkspläne jetzt endgültig aufzugeben. „Das Kalserbach-System zählt zu den letzten intakten Tamarisken-Lebensräumen der Ostalpen und ist für ein Kraftwerk die völlig falsche Adresse. Das Erkenntnis zeigt: Auch die Energiewende braucht klare ökologische Grenzen“, sagt WWF-Gewässerschutzexpertin Marie Pfeiffer. Die Umweltorganisation ist selbst am Verfahren beteiligt.

Blick auf das bestehende Kalserbach-Kraftwerk samt PV-Anlagen neben dem Krafthaus © Tinext

Auswirkungen der Wasserkraftwerks

Laut den Feststellungen des Gerichts würden Wasserentnahme, Wehr und Druckrohrleitung die natürlichen Abläufe des Kalserbachs tiefgreifend verändern. Geringere Wasserstände könnten wertvolle Kies- und Sandflächen austrocknen, während der eingeschränkte Geschiebe- und Samentransport die natürliche Verjüngung der Deutschen Tamariske schwächen würde. Zugleich würde das Wehr die miteinander verbundenen Bestände am Ober- und Unterlauf trennen. Dadurch wären zentrale Lebensräume, die Kernpopulation und langfristig das gesamte Tamarisken-Vorkommen im Schutzgebiet gefährdet.

Revision gegen das Urteil?

Der WWF sieht ein über Tirol hinaus richtungsweisendes Urteil vorliegen. Das in der EU-Erneuerbaren-Richtlinie RED III verankerte überragende öffentliche Interesse an erneuerbarer Energie verschaffe einem Kraftwerksprojekt demnach keinen automatischen Vorrang. Bei schwerwiegenden Schäden kann der Schutz eines Natura-2000-Gebiets überwiegen.

Für die Gemeinde stünde noch offen, Rechtsmittel einzulegen. Mit einer Revision an den Verwaltungsgerichtshof könnte man das Urteil bekämpfen.