Palästinensischen Augenzeugen zufolge sollen sich Anrainer Siedlern entgegengestellt haben. Zwei von ihnen seien durch Schüsse von israelischen Einsatzkräften getöteten worden. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium in Ramallah handelt es sich bei den Toten um zwei Männer im Alter von 53 und 26 Jahren. Israels Armee teilte mit, Palästinenser hätten Steine und Betonklötze auf Soldaten und Polizisten geworfen, dabei seien zwei Einsatzkräfte verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten mit Schüssen reagiert. "Es wurden Treffer festgestellt", hieß es in einer Mitteilung des Militärs am Morgen.

Israels Armee sagte weiter, Soldaten und Polizisten seien in die Gegend geschickt worden. Sie hätten Berichte erhalten, dass Siedler dort hingekommen seien, "um ihnen gehörendes Vieh zurückzuholen". In palästinensischen Berichten hieß es wiederum, die Siedler hätten Schafe stehlen wollen und seien von israelischen Soldaten und Polizisten begleitet worden. Das israelische Militär teilte dagegen mit, die Einsatzkräfte hätten Auseinandersetzungen verhindern und die Siedler aus dem Ort holen wollen. Die Abgaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinenserinnen und Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat. Dort hat sich die Lage seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg noch einmal verschärft. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Westjordanland seitdem knapp 1.100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und eigenen Anschlägen getötet.

Es gibt auch verstärkt Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser. Der Armee wird immer wieder vorgeworfen, sie gehe nicht entschlossen genug gegen solche Angreifer vor. Es gibt kaum Berichte darüber, dass Siedler nach Attacken zur Rechenschaft gezogen werden.