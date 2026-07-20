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Bayreuth
Vor Bayreuth-Gedenken: Die Vergangenheit ruht nicht
In den langen Pausen, die das Programm zwischen den Aufzügen im Bayreuther Festspielhaus vorsieht haben Opernbesucher genügend Zeit, um durch die Outdoorausstellung "Verstummte Stimmen" zu flanieren, die an verfolgte und ermordete jüdische Mitwirkende des Festivals erinnert. Die Vergangenheit ruht nicht am Grünen Hügel und manche ihrer Kapitel sind dunkel. Das Ringen um eine Gedenkveranstaltung zum 150. Festspieljubiläum zeigt: Man wird die Schatten nicht so einfach los.