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Korneuburg
Belohnung nach Banküberfall in Korneuburg ausgelobt
Nach einem Banküberfall am 19. Juni in Korneuburg hat die Polizei am Montag Lichtbilder des Täters und eines E-Scooters veröffentlicht, mit dem der vorerst Unbekannte geflüchtet sein dürfte. Für Hinweise, die zur Ausforschung beziehungsweise Festnahme des Verdächtigen führen, wurden 5.000 Euro Belohnung ausgelobt. Der E-Scooter wurde in der Nähe des Tatorts entdeckt. Er konnte bisher keinem Besitzer zugeordnet werden und stammt laut Polizei womöglich aus einer Straftat.