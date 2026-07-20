Die perfekte Abkühlung an heißen Sommertagen bietet der neue Social-Media-Trend. Dabei wird eine Melone halbiert, entkernt und eingefroren - am besten über Nacht. Für etwas Abwechslung kann man zwischen Wasser-, Zucker- und Honigmelone variieren. Tipp: Die Melone mit Frischhaltefolie gut abdecken.

Am nächsten Tag Milch nach Wahl (z. B. Kuhmilch, Kokosmilch, Hafermilch) in die Mulde, wo zuvor die Kerne waren, geben. Anschließend mit einem Löffel das gefrorene Fruchtfleisch abkratzen. Dieses vermischt sich mit der Milch zu einem cremigen Eis und kann mit etwas Honig, Streuseln oder einer Waffel serviert werden.