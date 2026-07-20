Die beiden Ungarn starteten ihre Wanderung auf die Heukuppe der Rax gegen 11.00 Uhr und stiegen über den sogenannten Fuchslochsteig auf. Wetterdienste hatten für den Nachmittag jedoch teils kräftige Regenschauer mit Gewittern vorhergesagt. Nach Angaben der Polizei schlug dann gegen 13.45 Uhr in rund 1.800 Metern Höhe ein Blitz in unmittelbarer Nähe der Männer ein. Einer der beiden Wanderer wurde durch die Wucht des Blitzschlags rund 30 Höhenmeter Richtung Tal geschleudert und blieb verletzt liegen. Der zweite Mann wurde ebenfalls verletzt, konnte aber selbst einen Notruf absetzen.

Der Einsatz der Rettungskräfte erfolgte vom Boden aus, da wegen der schlechten Witterung kein Hubschraubereinsatz möglich war. Rund 30 Einsatzkräfte stiegen zu den Verletzten auf. Sie wurden bei Bewusstsein aufgefunden, hatten aber Erinnerungslücken. Die beiden Männer wurden nach der Erstversorgung mit Tragen ins Tal gebracht und anschließend ins AKH Wien und ins LKH Hochsteiermark nach Leoben eingeliefert.