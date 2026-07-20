Frontalkollision fordert zwei Tote und drei Schwerverletzte

Eine Frontalkollision zweier Pkw hat am Sonntag in Weng im Innkreis (Bezirk Braunau) zwei Todesopfer und drei Schwerverletzte, darunter zwei Kinder, gefordert. Eine 57-jährige Ungarin und ein 56-jähriger Spanier waren in einer unübersichtlichen Kurve zusammengestoßen. Die beiden Lenker starben noch an der Unfallstelle. Die 52-jährige Frau und die beiden Kinder des Spaniers, elf und 14 Jahre alt, wurden schwer verletzt in umliegende Spitäler geflogen, so die Polizei.