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Wien/Lunz am See
Wie Wasserkraftwerke ein Stück fischverträglicher werden
Um Spitzen und Flauten im Stromnetz auszugleichen, wird die Stromproduktion in Wasserkraftwerken mitunter recht rasch hinauf- und hinuntergefahren. Damit einher gehen auch ebenso schnell steigende oder fallende Pegel in den Flüssen oder Rückhaltebecken sowie Wassertemperatur- und Strömungsänderungen. Forschende aus Wien und Lunz am See (NÖ) haben in rund 1.000 Experimenten untersucht, wie es Fischen unter diesen Umständen ergeht und wie deren Situation verbessert werden kann.