Entweder Philipp Hochmair ist nicht nervös, oder es hilft gegen seine Nervosität. Einmal mehr bestens gelaunt spazierte er Samstag abends Minuten vor der Premiere des heurigen „Jedermann“ an den Festspielgästen vorbei. Schüttelte Hände, posierte für Selfies und rief laut in die Menge: „Danke Hugo von Hofmannsthal für das tolle Stück“. In der dritten Saison verkörpert er die Hauptrolle in den Traditionsstück. Gewohnheit sei es noch immer keine, so Hochmair. „Es fühlt sich immer an wie eine Premiere“.

Wie immer sehr locker unterwegs: Philipp Hochmair © FRANZ NEUMAYR

Ansonsten traditionell ganz viel Tracht beim Publikum – unter anderem Hera Lind, ein etwas enttäuschter Gery Keszler (seine Gala fürs heurige Jahr musste leider abgesagt werden) und Ex-Ski-Queen Alexandra Meissnitzer, die sich anstatt des Dirndls im roten Abendkleid zeigte.

Schauplatzwechsel in den Stieglkeller, wo Schlag Mitternacht traditionell mit dem Bieranstich die Premierenfeier begann. Auch hier ein souveräner Jedermann. Attestiert von Buhlschaft Roxane Duran reichten wenige Schläge, um das Fass anzuzapfen. Das auffällige Kleid der Buhlschaft, von Designerin Susanne Bisovsky, kriegte dennoch ein paar Spritzer ab. „Das macht nichts, gehört hier wahrscheinlich einfach dazu“, so Roxane Duran. Ehe man sich verköstigte, folgte großes Lob von der Intendantin Karin Bergmann: „Ich freue mich riesig, dass meine erste Premiere in Salzburg so gelungen ist.. Es war eine Wiederaufnahme, und Robert Carsen hat sich noch einmal besser gemacht“. Auch Daniela Ziegler, die heuer erstmals in Salzburg beim Jedermann dabei war – als Mutter – gestand: „Hier zu spielen, ist schon was ganz Besonderes, deshalb war ich ungewöhnlich nervös und jetzt sehr erleichtert“. Ebenso erleichtert Schauspielerin Meike Droste, die erst wenige Tage vor der Premiere in der Doppelrolle „Armer Nachbar“ und „Werke“ einspringen musste. „Das war schon eine ziemliche Challenge, aber jeder im Team hat mich super unterstützt“. Und Philipp Hochmair, mit kurzer Lederhose, offenem Sakko ohne Hemd und Zigarre, angesprochen auf die Nacktszene im Stück: „Das war mir einfach wichtig, ich wollte das so machen. Im ersten Jahr hatte ich eine schwarze Unterhose an, letztes Jahr eine weiße, heuer noch weniger. Mal schauen, was noch kommt“.