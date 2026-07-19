Falsch entsorgter Akku verursacht Großbrand in Sortieranlage

Ein Großbrand in einer Abfallsortieranlage am Samstag in Steyr ist wohl durch einen falsch entsorgten Akku oder ein akkubetriebenes Gerät im Gewerbemüll ausgelöst worden. Das ergaben die Erhebungen der Polizei und eines Sachverständigen der Brandverhütungsstelle Oberösterreich. Ein technisches Problem und Fremdverschulden seien als Brandursache eindeutig ausgeschlossen worden, berichtete die Exekutive am Sonntag. Bei dem Löscheinsatz waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz.