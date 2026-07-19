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Graz
Flugzeugcrew in Graz bei Trainingsflug von Laser geblendet
Die Besatzung eines Privatflugzeuges ist während eines Trainingsflugs beim Anflug auf den Flughafen Graz von Laserstrahlen geblendet worden. Der Vorfall passierte bereits Donnerstagabend, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit. Die Piloten konnten den Flug nach einem Manöver fortsetzen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt.