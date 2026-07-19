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Wien
4,2 Promille - Mann bedrohte Ehefrau mit Küchenmesser
Ein mit 4,2 Promille schwerst betrunkener Mann hat Samstagnachmittag in Wien-Floridsdorf seiner Frau ein Küchenmesser an den Hals gehalten und sie mit dem Umbringen bedroht. Außerdem soll er seiner Partnerin eine Schnittverletzung am Finger zugefügt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auslöser des Streits dürfte der starke Alkoholkonsum des Mannes gewesen sein, der sich in diesem Zustand eingebildet hatte, dass seine Frau zu lange für den Wochenend-Einkauf weg war.