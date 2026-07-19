Verletzt wurde ein 89-jähriger Mann am Samstagnachmittag in einer Straßenbahn der Linie 1 in Graz. Der Mann dürfte, als sich die Bim nach der Haltestelle „Auster Sport- und Wellnessbad“ in Richtung stadteinwärts wieder in Bewegung setzte, zu Sturz gekommen sein.

Der Bimlenker wurde durch die Geräusche, die der Sturz verursachte, auf den Vorfall aufmerksam und hielt die Straßenbahn daraufhin sofort an. Ein bislang unbekanntes, junges Paar kam dem Pensionisten sofort zur Hilfe, auch die Rettungskräfte wurden verständigt.

Straßenbahn hat keine Kamera: Zeugen gesucht

Der Mann wurde vom Roten Kreuz ins UKH eingeliefert, der 89-Jährige selbst konnte keine Angaben zum genauen Unfallhergang machen. Da in der Bim auch keine Videoüberwachung vorhanden war, sucht die Polizei nun nach den jungen Ersthelfern und weiteren Zeugen. Personen, die den Sturz beobachtet haben, können sich bei der Verkehrsinspektion 1 unter der Nummer 059133 65 4110 des Stadtpolizeikommandos Graz melden.

Immer wieder kommt es in Graz zu Unfällen in Straßenbahnen, erst kürzlich wurde die Hand einer Frau in der Tür eingeklemmt. Sie wurde zu Boden gerissen und verstarb einige Wochen später an ihren Verletzungen.