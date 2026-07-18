Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad hat sich am Samstag auf der L316 in Sankt Oswald bei Plankenwarth (Bezirk Graz-Umgebung) ereignet.

Wie die Polizei berichtet, wurde man kurz nach 12.30 Uhr zu dem Unfall alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der schwer verletzte 60-jährige Motorradlenker bereits vom Rettungsdienst versorgt. Der Rettungshubschrauber C12 wurde nachalarmiert.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wollte die Lenkerin des Pkw (48) das Auto auf der L316 im Bereich des Straßenkilometers 6,475 wenden. Dabei kam es zur Kollision des Motorrades mit der linken Fahrzeugseite des Pkw. Der Motorradlenker kam zu Sturz und erlitt eine schwere Verletzung am linken Unterschenkel.

Die 48-jährige Pkw-Lenkerin sowie ihre 17-jährige Tochter, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieben unverletzt. Der verletzte Motorradlenker wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C12 in das UKH Graz geflogen.