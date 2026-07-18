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Wien/München
Helene Fischer verteidigt Ticketpreise
Helene Fischer hat Verständnis für die Debatte über teure Konzerttickets geäußert - zugleich verweist sie auf die Kosten großer Shows. Die Preise seien in der Tat ein sehr wichtiges und großes Thema, sagte die 41-Jährige den "Tagesthemen" am Freitagabend zum Abschluss ihrer 360-Grad-Stadion-Tour in München. "Aber wir können natürlich nicht ausblenden, dass in der heutigen Zeit alles teurer geworden ist."