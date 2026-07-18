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Mülhausen
Pogacar baut Tour-Gesamtführung mit Sieg in Vogesen aus
Titelverteidiger Tadej Pogacar hat die schwere Vogesen-Etappe bei der Tour de France am Samstag gewonnen und sein Gelbes Trikot gefestigt. Der slowenische Weltmeister siegte auf der 14. Etappe über 155,3 Kilometer von Mülhausen nach Le Markstein im Alleingang mit mehr als einer halben Minute Vorsprung auf seinen zweitplatzierten Teamkollegen Isaac del Toro aus Mexiko und dem französischen Jungstar Paul Seixas. Gesamt liegt er nun 4:30 Minuten vor dem Dänen Jonas Vingegaard.