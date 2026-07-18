Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Steyr
Großeinsatz bei Brand in Abfall-Sortieranlage in Steyr
Ein Großbrand in der Sortieranlage eines Entsorgungsunternehmens in Steyr fordert seit Samstagmittag die Einsatzkräfte: Mindestens 80 Feuerwehrleute mit 20 Fahrzeugen waren an den Löscharbeiten beteiligt. Als sie eintrafen, stand die Halle in Vollbrand. Am Nachmittag war das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Es wurde ein Statiker angefordert, um zu untersuchen, ob der Bau einsturzgefährdet ist, so die Feuerwehr Steyr.