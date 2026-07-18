Verirrte Wanderin nach Nacht im Freien gerettet

Eine 74-Jährige aus Lienz hat sich am Freitag beim Wandern im Wilfener Tal verirrt und musste über Nacht dort ausharren. Ihre Tochter hatte sie in der Zwischenzeit bereits als vermisst gemeldet. Daraufhin wurde eine Suchaktion eingeleitet, an der 43 Bergretter sowie Feuerwehr, ein Polizist mit Suchhund und ein Hubschrauber beteiligt waren. Am Samstag gegen 8.30 Uhr wurde die Frau stark unterkühlt, aber ansprechbar gefunden und ins Krankenhaus Lienz geflogen, so die Polizei.