Der 26-Jährige blieb schwer verletzt liegen. Ein zufällig anwesender Arzt begann sofort mit Reanimationsversuchen, sie blieben aber ohne Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Bei dem Pkw soll es sich laut Zeugenaussagen um einen hellgrauen Kombi mit deutschen Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Mondsee bittet um sachdienliche Hinweise (Tel.: 059133/4167).