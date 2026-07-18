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Kinshasa/Bunia/Kampala
DR Kongo: mehr als 860 Ebola-Todesfälle
In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle nach Regierungsangaben auf 2.181 gestiegen. Darunter seien 864 Todesfälle, teilten die Behörden am Freitagabend (Ortszeit) mit. Aus dem Lagebericht geht hervor, dass in den 24 Stunden bis Donnerstag 56 neue Infektionen sowie 36 weitere Todesfälle gemeldet wurden. Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen.