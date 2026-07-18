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Caracas
Venezuela holt sich nach Erdbeben Hilfsgelder beim IWF
Nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela hat die Regierung laut der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez 346 Millionen US-Dollar (302,58 Mio. Euro) beim Internationalen Währungsfonds (IWF) abgerufen. Das Geld aus dem Guthaben Venezuelas beim IWF solle zum Wiederaufbau und zur Unterstützung der betroffenen Familien verwendet werden, erklärte Rodríguez auf Telegram. Am 24. Juni hatten zwei Beben der Stärke 7,2 und 7,5 das südamerikanische Land erschüttert.