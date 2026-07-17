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Ciudad Hidalgo
Starkes Erdbeben erschüttert Mexiko und Guatemala
Ein starkes Erdbeben hat Südmexiko erschüttert und war im Nachbarland Guatemala ebenfalls zu spüren. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte ereignete sich das Beben der Stärke 7,3 vor der mexikanischen Pazifikküste rund 48 Kilometer südwestlich von Aquiles Serdán im Bundesstaat Chiapas in einer Tiefe von 15 Kilometern. Eine Tsunami-Warnung wurde herausgegeben, wie der Marineminister Raymundo Morales am Freitag sagte.