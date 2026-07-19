Beim Tieschnhof am Mitterberg fanden sich kürzlich die Mitglieder des Lions Club Schladming zur Präsidentschaftsübergabe ein. Alfred Trinker übergab das Amt an der Spitze des Vereins an Ludwig Schawill. Der Leiter der Installationsabteilung bei der Firma E-Werk in Gröbming wird sich die kommenden zwölf Monate getreu dem globalen Lions-Motto „We serve“ – zu Deutsch „Wir dienen“, oft auch „Wir helfen“ – dafür einsetzen, sozial bedürftigen Menschen in der Region Schladming-Dachstein schnell und unbürokratisch zu helfen.